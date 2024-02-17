Школдина (--) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.1901
Дочь: Школдина Анна Архиповна
Отец ребёнка: Школдин Архип Николаевич
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
19.03.1904
Дочь: Школдина Мария Архиповна
Отец ребёнка: Школдин Архип Николаевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно