Кичева Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кичев Михаил Саввич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Доильницына (Кичева) Парасковья Михайловна
Отец ребёнка: Кичев Михаил Саввич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кичев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Кичев Михаил Саввич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Воробьёва (Кичева) Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Кичев Михаил Саввич
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Кичев Михаил Саввич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Кичев Михаил Саввич
Смерть
1763