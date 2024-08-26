Кичева Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичева Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1763

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кичев Михаил Саввич

Место жительства
Неизвестно
Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Доильницына (Кичева) Парасковья Михайловна

Отец ребёнка: Кичев Михаил Саввич

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Кичев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Кичев Михаил Саввич

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Воробьёва (Кичева) Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Кичев Михаил Саввич

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Кичев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кичев Михаил Саввич

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Кичев Никита Михайлович

Отец ребёнка: Кичев Михаил Саввич

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1763

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