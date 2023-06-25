Проскурякова Улита Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1819
Дочь: Проскурякова Дарья Фроловна
Отец ребёнка: Проскуряков Фрол Михайлович
Рождение ребёнка
03.11.1820
Сын: Проскуряков Федор Фролович
Отец ребёнка: Проскуряков Фрол Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно