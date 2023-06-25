Проскурякова Улита Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурякова Улита Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1819

Дочь: Проскурякова Дарья Фроловна

Отец ребёнка: Проскуряков Фрол Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1820

Сын: Проскуряков Федор Фролович

Отец ребёнка: Проскуряков Фрол Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Фрол Михайлович

Смерть
Неизвестно