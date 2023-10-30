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(Соколова) Пелагея Иванова

Место рождения

Сновская, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Соколов Иван Афанасьев

Мать: не указана

Сновская, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1895

Муж: Целых Захар Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
02.07.1897

Дочь: Марфа Захарова

Отец ребёнка: Целых Захар Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.03.1900

Дочь: Александра Захарова

Отец ребёнка: Целых Захар Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.11.1902

Дочь: Екатерина Захарова

Отец ребёнка: Целых Захар Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.08.1904

Сын: Целых Иван Захаров

Отец ребёнка: Целых Захар Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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