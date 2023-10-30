(Соколова) Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Соколов Иван Афанасьев
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1895
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
02.07.1897
Дочь: Марфа Захарова
Отец ребёнка: Целых Захар Александров
Рождение ребёнка
17.03.1900
Дочь: Александра Захарова
Отец ребёнка: Целых Захар Александров
Рождение ребёнка
13.11.1902
Дочь: Екатерина Захарова
Отец ребёнка: Целых Захар Александров
Рождение ребёнка
27.08.1904
Сын: Целых Иван Захаров
Отец ребёнка: Целых Захар Александров
Смерть
Неизвестно