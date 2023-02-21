Савельева Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шитов Ефим Афеногенович
Мать: Мария Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Савельев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Савельев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савельев Николай