Савельева Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шитов Ефим Афеногенович

Мать: Мария Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Савельев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Савельев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Николай

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