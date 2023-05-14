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Абрамова Надежда Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Абрамов Ефрем Павлов

Отец ребёнка: Абрамов Павел Степанов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Абрамов Евгения Павлов

Отец ребёнка: Абрамов Павел Степанов

Тульской губернии Епифанского уезда Деревни Бегичевки (Починки тож)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Абрамов Никанор Павлов

Отец ребёнка: Абрамов Павел Степанов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Абрамова Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Абрамов Павел Степанов

Рождение ребёнка
1859

Сын: Абрамов Афанасий Павлов

Отец ребёнка: Абрамов Павел Степанов

Рождение ребёнка
1867

Сын: Абрамов Петр Павлов

Отец ребёнка: Абрамов Павел Степанов

Смерть
Неизвестно