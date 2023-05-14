Абрамова Надежда Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Абрамов Ефрем Павлов
Отец ребёнка: Абрамов Павел Степанов
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Абрамов Павел Степанов
Тульской губернии Епифанского уезда Деревни Бегичевки (Починки тож)
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Абрамов Павел Степанов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Абрамова Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Абрамов Павел Степанов
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Абрамов Павел Степанов
Рождение ребёнка
1867
Сын: Абрамов Петр Павлов
Отец ребёнка: Абрамов Павел Степанов
Смерть
Неизвестно