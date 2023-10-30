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Бурачевский Александр Михайлович

Место рождения

Лютошь, Воложинский район, Минская область

Дата рождения

01.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1968

Отец: Бурачевский Михаил Александрович

Мать: Бурачевская Тереса Ивановна

Лютошь, Воложинский район, Минская область
Образование
До 28.06.1985
Вишнево, Воложинский район, Минская область
Вишневская средняя общеобразовательная школа
Образование
С 01.09.1985 по 07.07.1986
Вильнюс, Литовская ССР
Вильнюсское СПТУ 31 по специальности слесарь-ремонтник
Призыв на военную службу
16.10.1986
Вильнюс, Литовская ССР
Призван Советским РВК г.Вильнюс Литовской ССР
Военная служба
С 01.11.1986 по 28.10.1988
Принял присягу 30.11.1986г. Проходил службу в в/ч.61240 по след.должностям и званиям, классностям: рядовой курсант (4.11.86-14.12.87 гг.), радиотелеграфист ВУС-438 1 кл. (с 18.6.87г.), р/телегр. 2 кл.... Показать все
Рождение ребёнка
1992

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Бурачевская Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
1994

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Бурачевская Наталья Владимировна

Развод
26.02.1998

Жена: Бурачевская Наталья Владимировна

Бракосочетание
18.09.1998

Жена: Богачёва Валентина Николаевна

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурачевская Наталья Владимировна

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