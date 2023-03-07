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Бухарцова Марфа Макарова

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Бухарцов Артамон Васильев

Отец ребёнка: Бухарцов Василий Ефимов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Бухарцов Никита Васильев

Отец ребёнка: Бухарцов Василий Ефимов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Бухарцов Семен Васильев

Отец ребёнка: Бухарцов Василий Ефимов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1797 ст.

Дочь: Гликерия Васильева

Отец ребёнка: Бухарцов Василий Ефимов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Василий Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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