Бухарцова Марфа Макарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Бухарцов Артамон Васильев
Отец ребёнка: Бухарцов Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Бухарцов Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Бухарцов Василий Ефимов
Рождение ребёнка
12.05.1797 ст.
Дочь: Гликерия Васильева
Отец ребёнка: Бухарцов Василий Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797