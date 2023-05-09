Володина Акилина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Володин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Володин Савелий Андреевич
Отец ребёнка: Володин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Дочь: Володина Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Володин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
09.12.1845
Дочь: Володина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Володин Андрей Андреевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно