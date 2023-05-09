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Володина Акилина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Володин Яков Андреевич

Отец ребёнка: Володин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Володин Савелий Андреевич

Отец ребёнка: Володин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Дочь: Володина Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Володин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
09.12.1845

Дочь: Володина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Володин Андрей Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно