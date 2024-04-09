Анфимова (Бирюкова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анфимова (Бирюкова) Елена

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Место рождения

Kazakhstan, Soviet Union

Дата рождения

29.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1957

Отец: Бирюков Анатолий

Мать: Бирюкова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анфимов Виктор

Рождение ребёнка
19.12.1980

Сын: Анфимов Антон

Отец ребёнка: Анфимов Виктор

Рождение ребёнка
10.08.1989

Дочь: Смирнов (Анфимова) Наталья

Отец ребёнка: Анфимов Виктор

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