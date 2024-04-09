Анфимова (Бирюкова) Елена
Место рожденияKazakhstan, Soviet Union
Дата рождения29.05.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1957
Отец: Бирюков Анатолий
Мать: Бирюкова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анфимов Виктор
Рождение ребёнка
19.12.1980
Сын: Анфимов Антон
Отец ребёнка: Анфимов Виктор
Рождение ребёнка
10.08.1989
Дочь: Смирнов (Анфимова) Наталья
Отец ребёнка: Анфимов Виктор