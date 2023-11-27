Калюжная Анфиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжная Анфиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Калюжный Иван Иванович

Отец ребёнка: Калюжный Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Калюжная Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Калюжный Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Калюжный Николай Иванович

Отец ребёнка: Калюжный Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Калюжный Григорий Иванович

Отец ребёнка: Калюжный Иван Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калюжный Иван Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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