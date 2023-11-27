Калюжная Анфиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Калюжный Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Калюжная Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Калюжный Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Калюжный Николай Иванович
Отец ребёнка: Калюжный Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Калюжный Григорий Иванович
Отец ребёнка: Калюжный Иван Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно