Карданов Сафарби — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карданов Сафарби

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1990

Дочь: Карданова-Ажахова Ляна Сафарбиевна

Мать ребёнка: Карданова-Хамгокова Чаниуат Мухадиновна

Рождение ребёнка
14.11.1992

Дочь: Карданова Алина Сафарбиевна

Мать ребёнка: Карданова-Хамгокова Чаниуат Мухадиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карданова-Хамгокова Чаниуат Мухадиновна

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