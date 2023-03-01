Карданов Сафарби
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1990
Дочь: Карданова-Ажахова Ляна Сафарбиевна
Мать ребёнка: Карданова-Хамгокова Чаниуат Мухадиновна
Рождение ребёнка
14.11.1992
Дочь: Карданова Алина Сафарбиевна
Мать ребёнка: Карданова-Хамгокова Чаниуат Мухадиновна
Бракосочетание
Неизвестно