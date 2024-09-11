Курзанова (Максимова) Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзанова (Максимова) Дарья Семеновна

Место рождения

Васильевка, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
03.02.1867 ст.

Муж: Курзанов Алексей Ефимович

Васильевка, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
14.03.1868 ст.

Сын: Курзанов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Курзанов Алексей Ефимович

Васильевка, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
09.11.1870 ст.

Сын: Курзанов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Курзанов Алексей Ефимович

Васильевка, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
17.05.1875 ст.

Сын: Курзанов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Курзанов Алексей Ефимович

Васильевка, Болховский муниципальный район, Орловская область
Восприемники: села Васильевка крестьянин Григорий Корниев и солдатская жена Ольга Тарасиева
Рождение ребёнка
12.03.1876 ст.

Сын: Курзанов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Курзанов Алексей Ефимович

Васильевка, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Курзанова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Курзанов Федор Алексеевич

Васильевка, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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