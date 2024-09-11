Курзанова (Максимова) Дарья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1867 ст.
Рождение ребёнка
14.03.1868 ст.
Сын: Курзанов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Курзанов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
09.11.1870 ст.
Сын: Курзанов Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Курзанов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
17.05.1875 ст.
Отец ребёнка: Курзанов Алексей Ефимович
Восприемники: села Васильевка крестьянин Григорий Корниев и солдатская жена Ольга Тарасиева
Рождение ребёнка
12.03.1876 ст.
Сын: Курзанов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Курзанов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Курзанова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Курзанов Федор Алексеевич
Смерть
Неизвестно