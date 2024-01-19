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Лучкина Мария Сергеевна
Лучкина Мария Сергеевна
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Древо
Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1903
Дата смерти
1903
Пол
Женский
Отец
Лучкин Сергей Александрович
1856 г.р.
Мать
Лучкина (Бобылева) Мария Николаевна
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Лучкин Сергей Александрович
Мать:
Лучкина Мария Николаевна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1903
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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