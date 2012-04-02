Johanson Endel
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1924
Дата смерти02.04.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1924
Отец: Johanson Johann Eduard
Мать: Johanson Marie Elisabeth
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Bauer Maie
Мать ребёнка: Johanson Asta
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Johanson ?
Мать ребёнка: Johanson Asta
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Johanson Asta
Смерть
02.04.2012
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond