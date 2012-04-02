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Johanson Endel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1924

Дата смерти

02.04.2012

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1924

Отец: Johanson Johann Eduard

Мать: Johanson Marie Elisabeth

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Bauer Maie

Мать ребёнка: Johanson Asta

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Johanson ?

Мать ребёнка: Johanson Asta

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Johanson Asta

Смерть
02.04.2012
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond