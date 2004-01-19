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Дамбаева Анастасия Геннадьевна
Дамбаева Анастасия Геннадьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.01.2004
Пол
Женский
Отец
Дамбаев Геннадий Викторович
1982 г.р.
Мать
Дамбаева Туяна Бабасановна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.2004
Отец:
Дамбаев Геннадий Викторович
Мать:
Дамбаева Туяна Бабасановна
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