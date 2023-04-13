(Рогожникова) Татiана Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Рогожникова Наталiя Кондратьева
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1825
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Кондратьева
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Кондратьева
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно