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Чеканов Данила Прокофьев

Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1812

Дата смерти

20.03.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Чеканов Прокофий

Мать: не указана

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Матрена Данилова

Мать ребёнка: Чеканова Матрена Лукьянова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Авдотья Данилова

Мать ребёнка: Чеканова Матрена Лукьянова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеканова Матрена Лукьянова

Смерть
20.03.1880
Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Причина смерти: от старости
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