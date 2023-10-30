Чеканов Данила Прокофьев
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти20.03.1880
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Чеканов Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Матрена Данилова
Мать ребёнка: Чеканова Матрена Лукьянова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Авдотья Данилова
Мать ребёнка: Чеканова Матрена Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1880
Причина смерти: от старости