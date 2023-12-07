Карамышева (Евсинева) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карамышева (Евсинева) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евсинев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карамышев Илларион Геннадиевич

Отец ребёнка: Карамышев Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карамышев Филипп Геннадиевич

Отец ребёнка: Карамышев Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карамышев Геннадий

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