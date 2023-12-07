Карамышева (Евсинева) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евсинев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карамышев Илларион Геннадиевич
Отец ребёнка: Карамышев Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карамышев Филипп Геннадиевич
Отец ребёнка: Карамышев Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карамышев Геннадий