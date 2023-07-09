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Проскуряков Максим Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: Проскурякова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Проскуряков Емельян Максимович

Мать ребёнка: Проскурякова Ксения Меркуловна

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Проскурякова Степанида Максимовна

Мать ребёнка: Проскурякова Ксения Меркуловна

Рождение ребёнка
21.03.1818

Дочь: Проскурякова Матрона Максимовна

Мать ребёнка: Проскурякова Ксения Меркуловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Проскурякова Феврония Максимовна

Мать ребёнка: Проскурякова Ксения Меркуловна

Рождение ребёнка
01.10.1822

Дочь: Проскуракова Устиния Максимовна

Мать ребёнка: Проскурякова Ксения Меркуловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Ксения Меркуловна

Смерть
Неизвестно