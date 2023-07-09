Проскуряков Максим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Проскуряков Емельян Максимович
Мать ребёнка: Проскурякова Ксения Меркуловна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Проскурякова Степанида Максимовна
Мать ребёнка: Проскурякова Ксения Меркуловна
Рождение ребёнка
21.03.1818
Дочь: Проскурякова Матрона Максимовна
Мать ребёнка: Проскурякова Ксения Меркуловна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Проскурякова Феврония Максимовна
Мать ребёнка: Проскурякова Ксения Меркуловна
Рождение ребёнка
01.10.1822
Дочь: Проскуракова Устиния Максимовна
Мать ребёнка: Проскурякова Ксения Меркуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно