Аникеев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникеев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Аникеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникеев Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникеев Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аникеева Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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