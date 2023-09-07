Аникеев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Аникеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аникеев Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аникеев Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аникеева Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно