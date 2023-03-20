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Мынын-Оол Александра Вячеславовна
Мынын-Оол Александра Вячеславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2010
Пол
Женский
Отец
Мынын-Оол Вячеслав
1980 г.р.
Мать
Александровна Екатерина Владимировна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2010
Отец:
Мынын-Оол Вячеслав
Мать:
Александровна Екатерина Владимировна
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