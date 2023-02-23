Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти23.10.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1860
Сын: Архип Феррапонтов
Отец ребёнка: Дойкин- Захаров Феррапонт Захарович
Рождение ребёнка
22.04.1864
Дочь: Ирина Феррапонтовна
Отец ребёнка: Дойкин- Захаров Феррапонт Захарович
Рождение ребёнка
25.09.1865
Сын: Дойкин, Захаров Сергей Ферапонтович
Отец ребёнка: Дойкин- Захаров Феррапонт Захарович
Рождение ребёнка
26.04.1868
Сын: Дойкин, Захаров Яков Ферапонтович
Отец ребёнка: Дойкин- Захаров Феррапонт Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1870