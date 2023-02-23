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Анна Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

23.10.1870

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1860

Сын: Архип Феррапонтов

Отец ребёнка: Дойкин- Захаров Феррапонт Захарович

Рождение ребёнка
22.04.1864

Дочь: Ирина Феррапонтовна

Отец ребёнка: Дойкин- Захаров Феррапонт Захарович

Рождение ребёнка
25.09.1865

Сын: Дойкин, Захаров Сергей Ферапонтович

Отец ребёнка: Дойкин- Захаров Феррапонт Захарович

Рождение ребёнка
26.04.1868

Сын: Дойкин, Захаров Яков Ферапонтович

Отец ребёнка: Дойкин- Захаров Феррапонт Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дойкин- Захаров Феррапонт Захарович

Смерть
23.10.1870
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