Попов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Попов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Попов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Попов Лаврентий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно