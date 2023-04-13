Попов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Попов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1818
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Попов Лаврентий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно