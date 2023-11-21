Каликина Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каликина Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
24.03.1894
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной сыну жителя деревни Малый Чик, крестьянина Гуселетова Дмитрия Тимофеевича и жены его Гуселетовой Агафьи Дорофеевны, Алексею. Крещение проходило в церкви имени Святого Пророк... Показать все
Восприемник
15.07.1894
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной сыну жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Каликина Василия Алексеевича и жены его Каликиной Екатерины Игнатьевны, Владимиру. Крещение проходило в церкви имени Святого Пророк... Показать все
Восприемник
18.09.1894
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной сыну жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Чернявского Осипа Петровича и жены его Чернявской Александры Прокопьевны, Трофиму. Крещение проходило в церкви имени Святого Пророк... Показать все
Восприемник
08.07.1896
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной сыну жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Зеленцова Игната Филипповича и жены его Зеленцовой Ольги Арсеньевны, Прокопию. Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Бо... Показать все
Рождение ребёнка
02.04.1900

Сын: Каликин Никита Тимофеевич

Отец ребёнка: Каликин Тимофей Алексеевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
29.09.1902
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной сыну жителя села, крестьянина Епанчинцева Фапы Михайловича и жены его Епанчинцевой Дарьи Никитичны, Михаилу. Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил свяще... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1907

Дочь: Каликина Улита Тимофеевна

Отец ребёнка: Каликин Тимофей Алексеевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каликин Тимофей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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