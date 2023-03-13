Нефедовъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедовъ Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

1839 г.р.

Жена

Дети

1883 г.р.
1885 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нефедьевъ Василій

Мать: Нефедьева Домна Павлова

Рождение ребёнка
09.10.1883

Сын: Нефедовъ Кузьма

Мать ребёнка: Нефедьева Татьяна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Нефедовъ Василий

Мать ребёнка: Нефедьева Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нефедьева Татьяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефедьева Татьяна Иванова