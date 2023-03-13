Нефедовъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нефедьевъ Василій
Мать: Нефедьева Домна Павлова
Рождение ребёнка
09.10.1883
Сын: Нефедовъ Кузьма
Мать ребёнка: Нефедьева Татьяна Иванова
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885
Сын: Нефедовъ Василий
Мать ребёнка: Нефедьева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нефедьева Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно