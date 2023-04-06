2 жена Кувыркина (Чихмарева) Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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2 жена Кувыркина (Чихмарева) Александра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1876

Муж: Кувыркин Павел Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Великосельской волости села Великого крестьяни Павел Михайлов Кувыркин, единоверческого исповедания, вторым браком, 35 лет, невеста - крестьянская вдова села Великого Александра Иванова Чихм... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1877

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Кувыркин Павел Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, л.136, запись 7