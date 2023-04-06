2 жена Кувыркина (Чихмарева) Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1876
Жених - Великосельской волости села Великого крестьяни Павел Михайлов Кувыркин, единоверческого исповедания, вторым браком, 35 лет, невеста - крестьянская вдова села Великого Александра Иванова Чихм... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1877
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Кувыркин Павел Михайлов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, л.136, запись 7