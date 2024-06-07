Коновалова Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Сын: Коновалов Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Коновалов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Коновалов Абрам Яковлевич
Отец ребёнка: Коновалов Яков Яковлевич
Смерть
Неизвестно