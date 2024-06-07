Коновалова Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Коновалов Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Коновалов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Коновалов Абрам Яковлевич

Отец ребёнка: Коновалов Яков Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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