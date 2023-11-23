(Сычёва) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Батышев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батышев Евгений
Отец ребёнка: Батышев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батышев Александр
Место жительства
Неизвестно