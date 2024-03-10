(Шестак) Екатерина
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шестак Афанасий
Украина
Рождение ребёнка
27.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коренёк Алексей
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коренёк Иван
Отец ребёнка: Коренёк Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коренёк Алексей
Смерть
Неизвестно