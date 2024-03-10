(Шестак) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шестак) Екатерина

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестак Афанасий

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
27.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коренёк Алексей

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коренёк Иван

Отец ребёнка: Коренёк Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коренёк Алексей

Смерть
Неизвестно
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