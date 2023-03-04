Кислицына Александра Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти28.02.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Акилина Пантелемоновна
Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Алексеевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кислицын Тимофей Пантелемонович
Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Алексеевич
Рождение ребёнка
1831
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Матрона Пантелемоновна
Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Алексеевич
Рождение ребёнка
1837
Рождение ребёнка
1841
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кислицын Захар Пантелемонович
Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.02.1847