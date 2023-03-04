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Кислицына Александра Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

28.02.1847

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Акилина Пантелемоновна

Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Алексеевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кислицын Тимофей Пантелемонович

Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Алексеевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Пантелемоновна

Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Алексеевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Матрона Пантелемоновна

Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Алексеевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Пантелемоновна

Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Алексеевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Пантелемоновна

Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Алексеевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кислицын Захар Пантелемонович

Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Алексеевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Пантелей Алексеевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
28.02.1847
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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