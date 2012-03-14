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Бессонов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1928

Дата смерти

14.03.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

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Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1928

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
18.12.2014

Жена: Шахмина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Шахмина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шахмина Мария Федоровна

Смерть
14.03.2012
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