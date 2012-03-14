Бессонов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1928
Дата смерти14.03.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1928
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.12.2014
Жена: Шахмина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессонов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Шахмина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шахмина Мария Федоровна
Смерть
14.03.2012