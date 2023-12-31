Пономарева -- Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева -- Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Пономарев Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Владимирович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Григорий Владимирович

Смерть
Неизвестно
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