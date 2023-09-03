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Жижин Владимир Петрович
Жижин Владимир Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Пол
Мужской
Отец
Жижин Петр Максимович
1911 г.р.
Мать
Жижина (Касаткина) Евдокия Ивановна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Жижин Петр Максимович
Мать:
Жижина Евдокия Ивановна
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