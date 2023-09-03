Жижин Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жижин Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Жижин Петр Максимович

Мать: Жижина Евдокия Ивановна

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