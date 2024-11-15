Заковряшина (Гвоздева) Аграфена Авраамова Около 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Заковряшина (Гвоздева) Аграфена Авраамова

Место рождения

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Гвоздев Абрам Лукич

Мать: не указана

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заковряшин Николай Родионович

Рождение ребёнка
02.09.1902 ст.

Дочь: Заковряшина Марфа Николаева

Отец ребёнка: Заковряшин Николай Родионович

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.06.1905 ст.

Сын: Заковряшин Георгий Николаев

Отец ребёнка: Заковряшин Николай Родионович

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.06.1907 ст.

Дочь: Заковряшина Феодосия Николаева

Отец ребёнка: Заковряшин Николай Родионович

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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