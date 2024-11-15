Заковряшина (Гвоздева) Аграфена Авраамова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Гвоздев Абрам Лукич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1902 ст.
Дочь: Заковряшина Марфа Николаева
Отец ребёнка: Заковряшин Николай Родионович
Рождение ребёнка
01.06.1905 ст.
Сын: Заковряшин Георгий Николаев
Отец ребёнка: Заковряшин Николай Родионович
Рождение ребёнка
01.06.1907 ст.
Дочь: Заковряшина Феодосия Николаева
Отец ребёнка: Заковряшин Николай Родионович
Смерть
Неизвестно