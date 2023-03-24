(Kontro) Olga Antintytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1882
Дочь: Rantanen Matilda (Tilda) Juhontytär
Отец ребёнка: Pesonen Juho Heikinpoika
Рождение ребёнка
30.12.1884
Дочь: Hilma Juhontytär
Отец ребёнка: Pesonen Juho Heikinpoika
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.01.1888
Дочь: Maria Juhontytär
Отец ребёнка: Pesonen Juho Heikinpoika
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
17.02.1890
Отец ребёнка: Pesonen Juho Heikinpoika
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
01.02.1893
Дочь: Hanna Juhontytär
Отец ребёнка: Pesonen Juho Heikinpoika
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно