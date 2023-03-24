(Kontro) Olga Antintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Kontro) Olga Antintytär

(Kontro) Olga Antintytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1882

Дочь: Rantanen Matilda (Tilda) Juhontytär

Отец ребёнка: Pesonen Juho Heikinpoika

Рождение ребёнка
30.12.1884

Дочь: Hilma Juhontytär

Отец ребёнка: Pesonen Juho Heikinpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.01.1888

Дочь: Maria Juhontytär

Отец ребёнка: Pesonen Juho Heikinpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
17.02.1890

Сын: Pesonen Antti Juhonpoika

Отец ребёнка: Pesonen Juho Heikinpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
01.02.1893

Дочь: Hanna Juhontytär

Отец ребёнка: Pesonen Juho Heikinpoika

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pesonen Juho Heikinpoika

Смерть
Неизвестно