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Флягина Тамара Фёдоровна
Флягина Тамара Фёдоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Дата смерти
1970
Пол
Женский
Отец
Флягин Фёдор Фёдорович
1924 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Флягин Фёдор Фёдорович
Мать: не указана
Смерть
1970
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