Флягина Тамара Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флягина Тамара Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Флягин Фёдор Фёдорович

Мать: не указана

Смерть
1970
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