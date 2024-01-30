Михиенко Ефросинья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Михиенко Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Михиенко Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Михиенко Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Михиенко Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Михиенко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Михиенко Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Михиенко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Михиенко Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михиенко Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Михиенко Василий Николаевич
Смерть
1854