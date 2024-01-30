Михиенко Ефросинья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михиенко Ефросинья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1854

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Михиенко Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Михиенко Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Михиенко Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Михиенко Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Михиенко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Михиенко Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Михиенко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Михиенко Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михиенко Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Михиенко Василий Николаевич

Смерть
1854
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