Тюфяков Анатолий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюфяков Анатолий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1954

Отец: не указан

Мать: Шабардина Пелагея Леонтьевна

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