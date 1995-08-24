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Глазунова мария сергеевна
Глазунова мария сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.08.1995
Пол
Женский
Отец
Шигин сергей юрьевич
1969 г.р.
Мать
Шигина ирина ивановна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1995
Отец:
Шигин сергей юрьевич
Мать:
Шигина ирина ивановна
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