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Стефан Николаев

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Место рождения

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.01.1830

Жена: Пелагея Ефимова

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1846

Дочь: Ольга Стефанова

Мать ребёнка: Пелагея Ефимова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1850

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Пелагея Ефимова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1852

Дочь: Феодосия Стефанова

Мать ребёнка: Пелагея Ефимова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1855

Сын: Никифор Стефанов

Мать ребёнка: Пелагея Ефимова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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