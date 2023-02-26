Стефан Николаев
Место рождениясельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.01.1830
Жена: Пелагея Ефимова
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1846
Дочь: Ольга Стефанова
Мать ребёнка: Пелагея Ефимова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1850
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Пелагея Ефимова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1852
Дочь: Феодосия Стефанова
Мать ребёнка: Пелагея Ефимова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1855
Сын: Никифор Стефанов
Мать ребёнка: Пелагея Ефимова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно