Никифор Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Елена Никифорова
Мать ребёнка: Марья Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Марья Трофимова
Смерть
До 1815
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Марья Трофимова
В КВ 1825 указана среди дочерей Марьи