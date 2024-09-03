Никифор Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифор Николаев

Никифор Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1815

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1809 г.р.
Около 1821 г.р.

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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Трофимова

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Елена Никифорова

Мать ребёнка: Марья Трофимова

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Марья Трофимова

Смерть
До 1815
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Марья Трофимова

В КВ 1825 указана среди дочерей Марьи

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