Михайлищева (Койнова) Евфросиния Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищева (Койнова) Евфросиния Тимофеева

Место рождения

Малая Койнова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Койнов Тимофей Михайлов

Мать: не указана

Малая Койнова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1838

Муж: Михайлищев Василий Иванов

Рождение ребёнка
18.02.1839

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Михайлищев Василий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.1840

Дочь: Сусанна Васильева

Отец ребёнка: Михайлищев Василий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно