Михайлищева (Койнова) Евфросиния Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Койнов Тимофей Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1838
Рождение ребёнка
18.02.1839
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Михайлищев Василий Иванов
Рождение ребёнка
05.06.1840
Дочь: Сусанна Васильева
Отец ребёнка: Михайлищев Василий Иванов
Смерть
Неизвестно