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Каюшина Анна Фёдоровна

Место рождения

Венюково, Чехов, Московская область

Дата рождения

1856

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Венюково, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каюшин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Каюшин Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Каюшин Фёдор Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Каюшин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Каюшин Фёдор Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Каюшин Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Каюшин Фёдор Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Каюшина Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Каюшин Фёдор Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Каюшин Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Каюшин Фёдор Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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