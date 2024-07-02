Каюшина Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Каюшин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Каюшин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Каюшин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Каюшина Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Каюшин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Каюшин Фёдор Иванович