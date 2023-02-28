Козин Архип Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти13.04.1893
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Козин Артемий
Бракосочетание
22.?.1874
Жена: Козина Домна Надысева
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1877
Мать ребёнка: Козина Домна Надысева
Рождение ребёнка
06.02.1879
Мать ребёнка: Козина Домна Надысева
Рождение ребёнка
07.09.1880
Сын: Козин Иван Архипович
Мать ребёнка: Козина Домна Надысева
Смерть
13.04.1893