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Козин Архип Артемьевич

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

13.04.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Козин Артемий

Мать: Козина Прасковья Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.?.1874

Жена: Козина Домна Надысева

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1877

Сын: Козин Федор Архипович

Мать ребёнка: Козина Домна Надысева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.02.1879

Сын: Козин Никифор Архипович

Мать ребёнка: Козина Домна Надысева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.09.1880

Сын: Козин Иван Архипович

Мать ребёнка: Козина Домна Надысева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.04.1893
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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