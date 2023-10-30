Долгорукова (Якимова) Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь гвардейского полковника
Бракосочетание
?.10.1842
Рождение ребёнка
18.10.1845
Сын: Долгоруков Всеволод Алексеевич
Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Долгоруков Глеб Алексеевич
Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Владимирович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно