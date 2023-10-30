Долгорукова (Якимова) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Якимова) Елизавета Петровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дочь гвардейского полковника
Бракосочетание
?.10.1842

Муж: Долгоруков Алексей Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.10.1845

Сын: Долгоруков Всеволод Алексеевич

Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1847

Сын: Долгоруков Глеб Алексеевич

Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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