Некрасова (-) Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (-) Федосья Ивановна

Некрасова (-) Федосья Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1886

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Михаил Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно