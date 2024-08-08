Кречков Алексей Николаевич 20.10.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кречков Алексей Николаевич

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Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

20.10.1911

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1911

Отец: Кречков Николай

Мать: Кречкова ?

Муром, округ Муром, Владимирская область
Место жительства
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кречкова (Колесникова) Лидия Алексеевна

Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
Неизвестно
Благодарственное письмо Сталина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Крючкова) Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Кречкова (Колесникова) Лидия Алексеевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Военная служба
С 20.10.1933 по 20.04.1946
Муром, округ Муром, Владимирская область
Части и подразделения: 233 тбр 2 бр. п/п 01268 18 гв. мбр 9 гв. мк Личный номер: Д-622341
Награда
С 1941 по 1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Призыв на военную службу
?.07.1941
Муром, округ Муром, Владимирская область
Место призыва: Муромский РВК, Владимирская обл., Муромский р-н Воинское звание на момент награждения: гв. техник-лейтенант Место службы: 18 гв. мехбр 9 гв. мк
Место жительства
Около 1945
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
06.03.1949

Сын: Крючков Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Кречкова (Колесникова) Лидия Алексеевна

Город Комсомольск-на-Амуре
Смерть
Около 1980
Город Комсомольск-на-Амуре
Болезнь (рак)

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