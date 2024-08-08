Кречков Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1911
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1911
Отец: Кречков Николай
Мать: Кречкова ?
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
Неизвестно
Благодарственное письмо Сталина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова (Крючкова) Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Кречкова (Колесникова) Лидия Алексеевна
Военная служба
С 20.10.1933 по 20.04.1946
Части и подразделения: 233 тбр 2 бр. п/п 01268 18 гв. мбр 9 гв. мк Личный номер: Д-622341
Награда
С 1941 по 1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Призыв на военную службу
?.07.1941
Место призыва: Муромский РВК, Владимирская обл., Муромский р-н Воинское звание на момент награждения: гв. техник-лейтенант Место службы: 18 гв. мехбр 9 гв. мк
Место жительства
Около 1945
Рождение ребёнка
06.03.1949
Сын: Крючков Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Кречкова (Колесникова) Лидия Алексеевна
Город Комсомольск-на-Амуре
Смерть
Около 1980
Город Комсомольск-на-Амуре
Болезнь (рак)