Жгировский Сергей Вячеславович 07.03.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жгировский Сергей Вячеславович

Место рождения

Беларусь г.Мозырь

Дата рождения

07.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1965

Отец: Жгировский Вячеслав Иванович

Мать: Жгировская (Говоровская) Раиса Степановна

Беларусь г.Мозырь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгировская (Каратаева) Елена Николаевна

г.Минск
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1982 по 1988
МГМИ
Высшее
Работа или профессия
С 1989
Мозырская городская б-ца
Врач хирург
Рождение ребёнка
24.04.1992

Дочь: Напрейкова (Жгировская) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Жгировская (Каратаева) Елена Николаевна

Беларусь г.Мозырь

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