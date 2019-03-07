Жгировский Сергей Вячеславович
Место рожденияБеларусь г.Мозырь
Дата рождения07.03.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1965
Беларусь г.Мозырь
Бракосочетание
Неизвестно
г.Минск
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1982 по 1988
МГМИ
Высшее
Работа или профессия
С 1989
Мозырская городская б-ца
Врач хирург
Рождение ребёнка
24.04.1992
Дочь: Напрейкова (Жгировская) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Жгировская (Каратаева) Елена Николаевна
Беларусь г.Мозырь