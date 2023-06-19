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Петелин Александр Александрович

Место рождения

Семерино, Верховская волость, Вельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Семерино, Верховская волость, Вельский уезд
10.11.1903 бракосочетание д.Семерины крестьянин Александр Александрович Петелин первым, 33 и д.Теребины кр-ская девица Александра Матвеевна Истомина 19. Поручители по жениху Михаил Васильевич Петелин ... Показать все
Бракосочетание
10.11.1903

Жена: --- Александра Матвеевна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
10.11.1903 бракосочетание д.Семерины крестьянин Александр Александрович Петелин первым, 33 и д.Теребины кр-ская девица Александра Матвеевна Истомина 19. Поручители по жениху Михаил Васильевич Петелин ... Показать все
Смерть
Неизвестно