Петелин Александр Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
10.11.1903 бракосочетание д.Семерины крестьянин Александр Александрович Петелин первым, 33 и д.Теребины кр-ская девица Александра Матвеевна Истомина 19. Поручители по жениху Михаил Васильевич Петелин ... Показать все
Бракосочетание
10.11.1903
Жена: --- Александра Матвеевна
Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
10.11.1903 бракосочетание д.Семерины крестьянин Александр Александрович Петелин первым, 33 и д.Теребины кр-ская девица Александра Матвеевна Истомина 19. Поручители по жениху Михаил Васильевич Петелин ... Показать все
Смерть
Неизвестно